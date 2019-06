Toiletten-Anlage am Burgplatz in Düsseldorf : Braucht Pannen-WC eigenen Klempner?

Toiletten-Anlage am Burgplatz in Düsseldorf

Der Toilettencontainer an der Freitreppe in der Altstadt erregt die Gemüter. Zumindest am Mittwochnachmittag war er wieder nutzbar. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Seit seiner Eröffnung hatten die Bürger wenig von dem Örtchen für die menschlichen Bedürfnisse. Die Altstadt-Wirte fordern ein neues Konzept mit Toiletten-Aufsicht und Klempner-Bereitschaft. Der Steuerzahlerbund bleibt gelassen.

Am Mittwochnachmittag gab es im Schatten des Schlossturms einen besonderen Moment. Um kurz vor drei gaben die Handwerker das 230.000 Euro teure WC frei, das seit seiner Eröffnung vor knapp drei Wochen mehr außer als in Betrieb gewesen war. „Klappt wieder“, sagt einer, der die Toilettenbürste ins Männer-WC bringt.

Oft, sehr oft blieb Menschen mit dringenden Bedürfnissen in den vergangenen Wochen nur der Weg in ein nahes Brauhaus oder Restaurant. „Mutwillige Verstopfung“ und technische Probleme nennt die Stadt als Gründe, warum in dem Container häufig nichts mehr dahin floss, wo es eigentlich hin sollte.

Panne in Düsseldorf - Toiletten am Burgplatz nach Eröffnung geschlossen

Maßnahme gegen Wildpinkler : Panne in Düsseldorf - Toiletten am Burgplatz nach Eröffnung geschlossen

Dass das eher teure als stille Örtchen spätestens im Winter zur Herstellerfirma nach Süd-Deutschland gebracht werden soll, weil es ernstere technische Mängel an den Abwasserleitungen gibt, sorgt bei vielen Bürgern für Kopfschütteln. „Man würde gerne lachen, wenn es nicht so ärgerlich wäre“, sagt ein Mann, der trotz Hitze auf der Freitreppe eine kleine Pause macht.

Die Sprecherin der Altstadtwirte Isa Fiedler möchte Konsequenzen aus der Pannenserie ziehen. „Das Angebot selbst ist gut und gehört genau an diesen Ort, aber wir brauchen ein neues Konzept“, sagt sie. An einer so exponierten Stelle wie dem Burgplatz müsse eine WC-Anlage professionell bewirtschaftet werden. „Wir brauchen eine Toilettenaufsicht sowie eine Klempner-Rufbereitschaft“, meint Fiedler. Eine Beteiligung der Wirtegemeinschaft an den Kosten schließt sie aber aus. „Das ist nicht unsere Baustelle, schließlich haben wir in unseren Lokalen eigene WCs.“