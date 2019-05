Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Radfahrer tödlich verletzt – Geldstrafe für Autofahrer

Düsseldorf Noch am Unfallort erlag ein 47-jährige Radfahrer im Februar 2018 in Reisholz seinen schweren Verletzungen. „Ich habe ihn nicht kommen sehen“, sagte der Autofahrer vor Gericht.

(wuk) 15 Monate nach dem tragischen Unfalltod eines Radfahrers (47) in Reisholz kam das Amtsgericht gestern zu einem Schuldspruch gegen einen 52-jährigen Autofahrer. Der gab zu, frühmorgens im Februar 2018 beim Linksabbiegen in die Nürnberger Straße mit dem Radfahrer kollidiert zu sein. „Ich habe ihn nicht kommen sehen, völlig überraschend“ sei der Unfall passiert. Der Radfahrer wurde so schwer verletzt, dass er kurz danach im Uniklinikum gestorben ist. Während die Rechtspraxis in solchen Fällen der fahrlässigen Tötung meist zu Bewährungsstrafen greift, .hielt der Richter hier eine Geldstrafe für ausreichend. Der Autofahrer wurde zu 4.500 Euro verurteilt, entsprechend 90 Tagessätzen. Dabei war mit ausschlaggebend, dass der Autofahrer von den Folgen des Unglücks selbst massiv und dauerhaft betroffen ist. Nach Darstellung seines Verteidigers leidet der einst selbstständige Maschinenbau-Techniker seit dem Unfall unter schweren psychischen Problemen, ist wegen eines Traumas dauerhaft in Fach-Behandlung. Der Angeklagte zählt auch eine Herzerkrankung zu den Unfallfolgen, erst vor Wochen erhielt er eine fünffache Bypass-Operation, ist inzwischen arbeitsunfähig und auf Krankengeld angewiesen. Zu Beginn seines Geständnisses hatte er jedoch zuerst an die Familie des Unfallopfers gedacht, hatte der Witwe und den beiden Söhnen des Opfers sein „tiefes Bedauern“ ausgesprochen: „Es tut mir unendlich leid!“ Er habe am Unfallmorgen vom dunkel gekleideten Radfahrer, der ohne Helm fuhr, kein Fahrlicht wahrgenommen – obwohl er beim Abbiegen auf entgegen kommende Autos oder Radfahrer geachtet habe. „Aber ich habe ihn nicht kommen sehen!“ Insgesamt fand der Richter, dass eine Geldstrafe hier ausreichend sei.