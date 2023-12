Schwerer Unfall am Wehrhahn Person gerät unter Bahn und stirbt

Am Wehrhahn kam es am Samstagmorgen zu einem tödlichen Unfall. An der Kreuzung Wehrhahn/Adlerstraße/Worringer Straße geriet gegen 9 Uhr offenbar eine Person kurz vor der Abfahrt in den Wehrhahntunnel unter eine Straßenbahn der Linie U73. Wie die Polizei bestätigt, verstarb das Unfallopfer noch vor Ort. Über den genauen Unfallhergang konnte die Polizei zur Stunde nichts sagen, „wir tappen da leider noch im Dunkeln, die Ermittlungen dauern an“, so ein Sprecher.