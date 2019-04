Titanic-Cover über Campino und die Queen : Wie kommen die nur auf sowas?

Düsseldorf Fantasie haben die Titanic-Autoren - oder vielleicht einfach nur die richtigen Drogen in der Schreibtisch-Schublade? Das Cover des Mai-Heftes fabuliert von einer besonderen Beziehung – zwischen einem britischen und einem Düsseldorfer Promi.

„Die Queen hat einen Neuen“ heißt die Schlagzeile der Satire-Zeitschrift aktuell. Darüber ein Foto der britischen Königin in frühlingshaftem Hellblau. Auf ihrer Schulter die Hand des schelmisch grinsenden Campino. Der Sänger der Toten Hosen schaut in der Fotomontage ungefähr so, als kämen die beiden gerade aus den royalen Schlafgemächern. „Kommt jetzt der harte Sexit?“, fragt Titanic und verkündet über Elizabeths neuen Lover: „Er singt als ‚Campino’ in einer Band!“ und „Er ist 10 Jahre jünger!“ Das würde Campino zum 83-Jährigen machen, in Wirklichkeit ist er 56.