Düsseldorf ist Deutschlands Hochburg Tischtennis – in der Stadt der leisen Champions

Düsseldorf · In keiner deutschen Stadt spielt Tischtennis eine so große Rolle wie in Düsseldorf. Das hat mit der Borussia zu tun, einem der erfolgreichsten Vereine. Aber auch mit den Menschen der Stadt und ihren Geschichten – wir erzählen vier ganz besondere.

19.04.2024 , 16:28 Uhr

160424 Longread:Porträt der Tischtennisspielerin aus einer unteren Klasse. Zu fotografieren wäre sie am Dienstag zwischen 16-18h ihr Name ist Edit Graf Foto: Andreas Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr)/Bretz

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion