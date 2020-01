Gesundheitsberufe : Tipps zum Einstieg in Gesundheitsberufe

Düsseldorf Am 18. Januar 2020 geben Schüler und Lehrer Einblicke in Schulalltag und Ausbildungen.

(semi) Das Berufskolleg Kaiserswerther Diakonie bietet mit dem beruflichen Gymnasium, der Fachoberschule sowie den Ausbildungen zum Erzieher, Heilerziehungs- oder Kinderpfleger vielfältige Bildungswege. Wer mehr darüber erfahren will, kann sich am Samstag, 18. Januar 2020, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr darüber informieren. Schüler und Lehrer geben dann Einblicke in die Ausbildungen und in den Schulalltag.