Debatte um Klimanotstand in Düsseldorf : Der Stadtrat entscheidet am 4. Juli über mehr Klimaschutz

Der Stadtrat entscheidet am 4. Juli über mehr Klimaschutz

Debatte um Klimanotstand in Düsseldorf

Die Demonstrationen von Fridays for Future haben unter anderem dazu beigetragen, dass der Rat sich mit dem Thema befasst. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Mehrere Antragsteller haben gefordert, dass Düsseldorf den Klimanotstand ausruft. Wir haben mit ihnen über ihre Motive gesprochen.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Wenn am Donnerstag der Stadtrat über das Thema Klimaschutz debattiert, werden die Mitglieder des Jugendrats und die Aktivisten von Fridays for Future auf das Ergebnis warten. Der Jugendrat hat angeregt, dass sich das Stadtparlament mit der Frage auseinandersetzt, ob Düsseldorf einen Klimanotstand ausrufen soll. Das würde bedeuten, dass Düsseldorf den Klimaschutz zur obersten Priorität macht. Der Jugendrat war nicht der einzige Antragsteller. Auch der Freundeskreis der Himmelgeister Kastanie hat – im Namen des Baums und seines Baumgeists – einen entsprechenden Antrag beim Oberbürgermeister eingereicht. Möglich macht das Paragraf 24 der NRW-Gemeindeordnung. Er sieht vor, dass jeder Bürger sich mit einer Anregung oder Beschwerde an den Rat wenden kann. Klimaaktivisten hatten dazu aufgerufen, genau das zu tun.