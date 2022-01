Kitschige Romanze im Kino sehen

Sorry, Männer: Am Valentinstag müsst ihr auf Actionfilme verzichten und euch auf einen Gute-Laune-Film einlassen. Alles andere wäre am Valentinstag völlig unangemessen. Wie wäre es zum Beispiel mit der US-Komödie „Plötzlich Familie“, in der ein Paar sich unvermittelt als Eltern von Jugendlichen beweisen muss? Auch „Sweethearts“ sorgt für Laune: Eine Diamantenräuberin (Hannah Herzsprung) auf der Flucht befreundet sich mit ihrer Geisel. Unerreichten Kitsch-Faktor haben Klassiker wie „Harry und Sally“ oder eigentlich alle Schmonzetten mit Hugh Grant und Sandra Bullock (allerdings nur im Heimkino).