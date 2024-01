Sport in Düsseldorf Tipps, um nach den Feiertagen in Bewegung zu bleiben

Unterarmstütz mit Training des Trapezmuskels

Die nächste Übung ist eine Plank-Kombination. „Dabei geht es auch um die Körperwahrnehmung“, erklärt Manuel Gajus. Ausgangslage: Auf den Bauch legen, die Arme im rechten Winkel neben dem Körper ablegen. Die Unterarme und Hände zeigen nach vorn. In dieser Position werden die Arme ein Stück weit vom Boden angehoben. „Die Schulterblätter müssen zusammengezogen werden“, so der Fitnesstrainer. „Gleichzeitig bleiben die Fußspitzen fest am Boden verankert.“ Zwei Sekunden in dieser Stellung verharren.