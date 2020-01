Kostenpflichtiger Inhalt: Tipps für Wohn-Einrichtung : Wie Demenzkranke zu Hause wohnen können

Stefanie Froitzheim zeigt, was beim Decken des Tisches beachtet werden sollte. Hinter ihr gibt es Sicherheitstipps für die Küche. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In einer Ausstellung in düsseldorf zeigt die AOK, wie Angehörige von Demenzkranken schon mit kleinen Tricks und technischen Mitteln die Wohnung sicher machen können. Und was für das Wohlbefinden wichtig ist.