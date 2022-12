Unsere Tipps für Neujahr Spaziergang ins neue Jahr

Los geht es am Park-and-Ride Parkplatz in Wittlaer, direkt an der U-Bahn Haltestelle. Von hier aus über den Kreisverkehr in Richtung Rheinweg. Tritt man dann zwischen den Häusern hervor auf den Max-Clarenbach-Weg, blickt man auf ein Trinkwasserschutzgebiet direkt am Rhein. Rechts abbiegen und in Richtung Rheinuferweg weitergehen. Hier läuft man den schmalen Weg zwischen Natur und liebevoll restaurierten Altbau-Villen entlang. Am Rheinkilometer 758 dann links abbiegen und am Rhein entlang den Leinpfad ablaufen. Von hier aus kann man bis zur Altstadt in Kaiserswerth und wieder zurücklaufen, alternativ biegt man wieder auf den Max-Clarenbach-Weg und läuft somit eine Runde. Besonders schön sind hier die Mischung der Natur aus Schutzgebiet und Rheinnähe.