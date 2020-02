Stadtbibliothek Düsseldorf : Praktische Tipps für ein Leben ohne Müll

Shia Su sprach von ihrem Leben ohne Müll. Foto: ja/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Seit rund fünf Jahren versuchen Shia und Hanno Su, nichts mehr wegzuwerfen. Über ihre Erfahrungen sprachen sie in der Stadtbibliothek.

Von Nicole Esch

Die Erzählungen ihrer Großeltern haben sie auf den Weg zur Müllvermeidung gebracht, erzählen Shia und Hanno Su. „Plastik gab es bis in die 60er Jahre auf dem Land gar nicht. Abfälle wurden an die Schweine verfüttert. Und die Einkäufe verpackte man in Papier, das verfeuert wurde. Kaputte Dinge reparierte man, statt sie wegzuwerfen“, berichtet Shia Su. Heute hingegen produziert jeder Mensch rund 617 Kilo Müll im Jahr. 235 Euro durchschnittlich im Jahr könnte jede Person sparen, wenn sie nicht noch essbare Lebensmittel wegwerfen würde. Das geht doch auch anders, dachte sich das Paar 2014 und lebt seitdem fast müllfrei. In der Düsseldorfer Stadtbibliothek erzählten die beiden von ihrem spannenden Weg in ein Leben mit „Zero Waste“, und gaben praktische Tipps zum Nachmachen.

Die selbsternannten „Wastelandrebels“ hatten sich zunächst einen Kaufstopp auferlegt. „Wir hatten so viele Vorräte zu Hause, dass wir gar nicht mehr wussten, was da im Schrank stand. Die haben wir erst mal aufgebraucht, sodass kein neuer Müll anfiel“, berichten sie. Neue Lebensmittel werden jetzt alle sechs bis acht Wochen im Unverpackt-Laden gekauft und in mitgebrachten Gefäßen transportiert und aufbewahrt. Frischwaren werden einmal die Woche besorgt. Auch dabei kommen eigene Behältnisse, wie ein Wäschenetz für Obst und Gemüse und Schalen für Tofu, zum Einsatz.