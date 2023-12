Tipps zum Wochenende Weihnachtsquiz, Metal-Festival und Spielenachmittage im Hallenbad

Theater Das Theaterstück „Die Räuber“ ist am Samstag ab 19 Uhr im Jungen Schauspielhaus an der Münsterstraße zu sehen. In Friedrich Schillers Drama geht es um die Rivalität zweier Brüder. Regisseur und Autor Felix Krakau verleiht dem Werk in Düsseldorf einen modernen Ton. Das Stück ist für Zuschauer ab 14 Jahren geeignet. Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro sind online erhältlich: dhaus.de.