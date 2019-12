Countdown bis Heiligabend : Diese Fischgerichte empfehlen die Profis fürs Weihnachtsmenü

Düsseldorf Wie wär’s mit Fisch an den Feiertagen? Unsere Profis verraten, welche Gerichte in Düsseldorf besonders gefragt sind – und geben Ideen für dieses Jahr.

Karpfen blau ist allerdings nicht mehr so angesagt, hat Wolfgang Obst, Fischhändler vom Carlsplatz, beobachtet. „Früher haben wir in den beiden Nächten vor Heiligabend immer 300 bis 400 Karpfen geschlachtet. Es war eine edle Schweinerei.“ Besonders traurig darüber, dass das nicht mehr nötig ist, klingt er nicht.

Sein Kollege Eric Fehling, ebenfalls Carlsplatz-Händler mit langer Tradition, empfiehlt als Vorspeise zum Beispiel schottischen Wildlachs, in Frankreich handwerklich geräuchert. Bei ihm am Stand kann man sich die Scheiben hauchdünn zuschneiden lassen. Seine Seefische bezieht er aus Island – „der, von dem die kommen, kennt jedes Tier mit Namen“, behauptet er.

Bei der Zubereitung empfiehlt er möglichst simple Rezepte – Weihnachten sei schon stressig genug. „Kraut in den Bauch, bei 180 Grad 25 Minuten pro Kilo im Ofen.“ Oder man brät die Filets in der Pfanne. „Vorher immer in Mehl wenden – sieht am Ende schöner aus.“ Man könne den Fisch aber auch roh essen – als Sashimi oder vielleicht als hawaiianischer Poke-Salat mit Zwiebeln und Sojasauce. Wolfgang Obst gerät bei diesem Rezept ins Schwärmen: Für eine portugiesische Cataplana werden Meerefrüchte, Paprika, Kartoffeln, Zwiebeln und Tomaten in Weißwein gedünstet. „Meine Frau möchte allerdings Weihnachten meist, dass ich ihr einen Hummer oder eine Languste mitbringe. Das mache ich dann auch – wenn was übrig ist.“