„Tino´s Bar : Auf der Königsallee öffnet die Open-Air-Lounge

Düsseldorf Auf der Köningsallee hat die erste Outdoor-Lounge auf der ruhigen Seite eröffnet. Mit 80 Plätzen ist Tino´s Bar zugleich mit Abstand die größte gastronomische Außenanlage auf dem gesamten Boulevard.

(dh) Sommerzeit ist Terrassenzeit. Und wenn die erste Outdoor-Lounge auf der ruhigen Seite der Königsallee und die mit 80 Plätzen zugleich mit Abstand größte gastronomische Außenanlage auf dem gesamten Boulevard eröffnet wird, dann muss das auch offiziell mit einer großen Party gefeiert werden. Gastronom Mehmet Sünme, der im Medienhafen auch das Restaurant Bocconcino, in Wersten die alte Remise und demnächst in Oberkassel ein Lokal im neuen Lindner me and all Hotel betreibt, hatte gestern zum großen Opening in die Open-Air-Lounge seiner „Tino’s Bar“ geladen.