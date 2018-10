Tim Mälzer liest in Düsseldorf Mayersche Buchhandlung

Düsseldorf Tim Mälzer stellte in der Mayerschen Droste im Gespräch mit Tobias Becker ( sein neues Kochbuch ,,Neue Heimat‘‘ vor.

„Ich habe drei Fragen vorbereitet, ich lasse dein Ego intakt“, sagt er vielversprechend. Denn er weiß von der Zusammenarbeit zum Buch über die neue deutsche Heimatküche, dass Tim Mälzer Fragen nicht wirklich braucht. „Ich bin fit, ich habe Mittagsschlaf gemacht und bin durch Düsseldorf geschlendert“, sagt er und gibt dann 70 Minuten lang Einblicke in die deutsche Heimatküche und seine Familie. Manchmal neige er zum Größenwahn, entschuldigt er sich vorsichtshalber, nicht ganz ernst gemeint. So liebt ihn das Publikum. 160 Plätze sind in der Mayerschen Buchhandlung besetzt, Jung und Alt bunt gemischt, der jüngste Besucher ist elf Jahre alt.

Schnell baut Tim Mälzer Kontakt zu seinen Gästen auf, fragt sie, was sie kochen und welche Rezepte sie mögen. „Neue Heimat“ sei auch eine kulinarische Autobiographie. Es ist sein mittlerweile achtes Kochbuch. „Das erste Kochbuch schenkte mir übrigens meine Oma“, sagt er. Jetzt habe er eine Kochbuchleidenschaft. „Ein gutes Kochbuch ist Inspiration!“ Deutschland will er vom kulinarischen Muff befreien. Der moderne Mensch hungere nach Heimat, er wolle sich zu Hause fühlen am Esstisch. Mälzer möchte deshalb eine Küche jenseits der Fachsimpelei und Angeberei. „Ich liebe Hack“, verrät er dem Publikum, im Buch widmet er dieser Variante gleich einige Rezepte. Das seine Kindheit nach Dosenravioli schmeckt und er eine Vorliebe für Wackelpudding habe „nicht den selbstgemachten“ verrät er zwischen Tipps für das Weihnachtsmenü: „Machen sie da nichts Neues und wenn etwas schief geht, schütten sie Zimt drauf, das ist Weihnachten“, sagt er mit einem breiten Grinsen. Ungezwungen kommt er ins Gespräch, fragt seine Gäste, wie Heimat schmeckt und trifft dabei auf die Klassiker: Rouladen, Braten, Schnitzel, Senf-Eier. „Die sollte man aber nicht beim ersten Rendezvous servieren“, gibt er zu Bedenken. Heimatgerichte, da spielt auch Skepsis mit: Der Opa mochte kein Olivenöl und sagt „Helene-Elisabeth, das esse ich nicht“, als seine Oma erstmals einige Tropfen verwendet. Als Tim Mälzer mit der Mutter beim Metzger in den 80er Jahren Rippchen verlangt, will dieser wissen, ob die Knochen für den Hund seien.