Polizei musste einschreiten : TikTok-Star Jaluce und sein Streit-Spektakel in der Altstadt

Düsseldorf Polizei und Ordnungskräfte mussten am Wochenende in der Altstadt einschreiten: Die beiden TikTok-Stars Jaluce und Rabia hatten angekündigt, ihren Streit um ein Video im Internet zu klären. Dazu kam es allerdings nicht.

(RP) Auf der Bolkerstraße, vor der Sontaya Club Lounge, hat sich eine Gruppe von Kindern und Teenagern versammelt. Plötzlich bricht lauter Jubel aus und alle versuchen, möglichst nah an den Eingang der Lounge zu gelangen und halten ihre Handys in die Luft. Das tun sie nicht für einen Pop-Star, sondern für TikTok-Star Jaluce, der angekündigt hatte, dort öffentlich seinen Streit mit TikTokerin Rabia zu klären.

Bei einem „Fantreffen“ von Jaluce in Hannover soll der Streit zwischen Karl und Jaluce eskaliert sein. In ihren Livestreams streiten sich die Kontrahenten nun weiter über das Video und sind damit deutschlandweit Gesprächsthema geworden. In Düsseldorf soll das Thema nun vor möglichst großem Publikum ausdiskutiert werden. Mit dabei sind auch Social Media-Promis wie Jounes, Amiri, Mariam, die Zwillinge und Sänger Lil Shrimp. Jaluce: „Wer das Battle gewinnt, darüber entscheiden die Fans mit ihrem Jubel“.“

Rabia sei überrascht gewesen, als sie von dem 21-Jährigen bloßgestellt wurde. „Ich habe mich in der Situation total überfordert gefühlt.“ Auch jetzt fühle sie sich – umringt von überwiegend Jaluce-Fans – wie in der Höhle des Löwen. Sie hofft, alles klären zu können: „Und dann ist es hoffentlich vorbei.“ „Das weiß ich noch nicht so genau“, entgegnet aber Jaluce, der sichtlich Spaß am Rummel hat: „Es ist ein tolles Gefühl, dass alle für mich hier sind.“