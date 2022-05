Märkte in Düsseldorf : Vierter Tierschutztrödel in Eller mit Waschbär und Fuchs

Eller Mehrere Vereine und Tierschutzorganisationen stellten sich auf dem Gertrudisplatz vor. Sie alle haben eines gemein: Die Arbeit funktioniert nur mit viel ehrenamtlichem Engagement.

Waschbär-Babys und ein kleiner Fuchs sind wohl die ungewöhnlichsten „Gäste“ beim vierten Tierschutztrödel in Eller. Die Wildtierkinder werden von Elke Cremer liebevoll aufgepäppelt. Weil die Kleinen noch regelmäßig gefüttert werden müssen, begleiten sie ihre Ersatzmama ausnahmsweise mit auf den Gertrudisplatz. Die erst wenige Tage alten Fellknäuel stehen gut geschützt in einer abgedeckten Transportbox hinter Cremers Stand und bekommen von den zahlreichen Besuchern kaum etwas mit.

Ina Decreßin hatte vor zwei Jahren die Idee, das Thema Tierschutz mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. „Es gibt so viele Vereine und Initiativen, die sich ehrenamtlich engagieren. Ich finde, das wird oft gar nicht wahrgenommen“, ist die Düsseldorferin überzeugt. Gemeinsam mit ihrem Mann Mark hatte sie vor einigen Jahren einen Tierschutztrödelmarkt in Holland besucht. „Das hat uns sehr gefallen und wir dachten, sowas könnte man doch auch hier aufziehen“, erinnert sich Mark Decreßin. Das Paar fackelte nicht lange und machte sich an die Umsetzung. Doch es war gar nicht so einfach, Vereine und Initiativen dazu zu bewegen, bei einem Flohmarkt mitzumachen, dessen Erlös an ein bestimmtes Tierschutzprojekt gehen soll. Schließlich kosten Vorbereitung und der Tag der Veranstaltung selbst viel Zeit, die alle Beteiligten lieber für ihre Schützlinge einsetzen würden.