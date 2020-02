Mahnwache vor dem Uni-Tierversuchslabor : Mahnwache gegen Tierversuche an der Uni

Düsseldorf Die Tierrechtsorganisation „Die Eulen“ hält am Freitag eine Mahnwache vor dem Tierversuchslabor der Heinrich-Heine-Universität.

Danuta Zaczyk ist immer wieder überrascht, dass viele Studierende, ja sogar Lehrende nichts von den Tierversuchen an der Heine-Universität wissen. Regelmäßig steht sie mit anderen Tierrechtlern vor dem Versuchslabor auf dem Campus der Hochschule mit Plakaten und Flyern. „Viele, die uns ansprechen, können kaum glauben, dass dort an Hunden, Schweinen und Schafen experimentiert wird“, sagt die Vorsitzende des Düsseldorfer Ortsverbands der Tierrechtsorganisation „Die Eulen“.

Mit einer Lichter-Mahnwache am 7. Februar (18 bis 19.30 Uhr) vor der Tierversuchsanstalt (Gebäude 22.22) schließen sich die Düsseldorfer „Eulen“ einer bundesweiten Aktion an. „Überall werden sich Menschen dort postieren, wo Menschen Tiere misshandeln“, sagt die 72-Jährige. Laut NRW-Umweltministerium wurden 2016 und 2017 jeweils mehr als 300.000 Tiere bei Versuchen eingesetzt, darunter Mäuse, Ratten, aber auch Affen. Damit zählt NRW bundesweit zu den Hochburgen für Tierexperimente.

In Düsseldorf wird vor allem an der Uni in großem Umfang an Tieren geforscht. Mehr als 30.000 Tiere werden zu diesem Zweck in der „Zentralen Einrichtung für Tierforschung und -schutzaufgaben“ gehalten, darunter Kaninchen und Affen. Die Versuche finden hauptsächlich für die Grundlagenforschung statt. Bei Schweinen werden etwa Herzinfarkte simuliert, an Affen Verhaltensexperimente durchgeführt. Die Stadt ist zuständig für Kontrollen und Inspektionen: Zuletzt hatte es zu Tierbestand und Lebensbedingungen von der Verpflegung bis zur Käfiggröße keine Beanstandungen gegeben.