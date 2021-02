Tiere in Düsseldorf : Marla hat überlebt

Rath Kranke oder unterernährte Igel können im Tierheim nur provisorisch versorgt werden. Eine richtige „Igelstation“ fehlt bislang. Der Tierschutzverein träumt mittelfristig sogar von einer Wildtierstation.

Tiere in Not : Immer mehr verletzte Igel in NRW

„Wir beherbergen die kranken, verletzten, unterernährten Igel in simplen Kaninchenkäfigen auf Zeitungspapier, reinigen diese täglich, füttern und verabreichen bei Bedarf Medikamente nach einem genauen Behandlungsplan, wiegen die Igel“, zählt Lisa Hufer auf. Und doch ist man im Tierheim immer froh, wenn die kleinen Wesen weitergegeben werden können, dafür gibt es ein enges Netzwerk mit Igelstationen in der Umgebung. Auch Privatpersonen, etwa mit einem großen Garten, stellen sich gerne mal zur Verfügung, wobei die Pflege gerade unterernährter Igel durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe ist, die Zeit in Anspruch nimmt. Rund ein Dutzend der Stacheltiere haben aktuell in Rath übergangsweise ein Zuhause gefunden, im Jahr können es schnell mal 200 oder mehr werden.

Von einer professionellen Igelstation, oder besser noch einer Wild­tierstation (notfalls auch außerhalb des jetzigen Areals), wie sie dem Tierheim und dem Tierschutzverein um ihre Vorsitzende Monika Piasetzky vorschweben, wo dann nicht zuletzt auch Wildvögel artgerecht untergebracht werden könnten, ist man in Rath leider noch weit entfernt. Das liegt sicher auch daran, dass Kleintiere nicht unbedingt so im Fokus von Tierfreunden stehen, zielgerichtete Spenden sind jedenfalls die Ausnahme. Da genießen Hunde und Katzen sicherlich mehr Aufmerksamkeit.

Aber zurück zu den Igeln: „Oft werden Igel zu schnell aus ihrem Revier entfernt und bei uns abgegeben“, sagt Theresa Grauel, die nach einer dreijährigen Ausbildung zur Tierpflegerin seit insgesamt fünf Jahren im Tierheim Rath beschäftigt ist und in ihrer Aufgabe aufgeht. Dabei gibt es durchaus deutliche Anzeichen, wann die Insektenfresser sich in Not befinden. „Wenn die Igel tagsüber orientierungslos herumlaufen und ihr Nest in dichten Hecken oder Laubhaufen verlassen, stimmt in der Regel was nicht, dann haben sie meist zu wenig zu fressen“, sagt die 24-Jährige.