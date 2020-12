Tiere in Düsseldorf : Düsseldorfer gaben weniger Tiere ab

Rath Die Pandemie hat auch Einfluss auf den Umgang mit Haustieren. 2021 erwartet das Tierheim in Rath wieder mehr abgegebene Tiere, da sich in der Corona-Zeit viele Menschen Hunde angeschafft haben.

In der Corona-Zeit haben sich die Lebensgewohnheiten der Menschen verändert – auch in Düsseldorf. Das hat auch Auswirkungen auf den Umgang mit ihren Haustieren. Die Bürger hatten mehr Zeit, sich mit diesen zu beschäftigen, Urlaubsreisen, vor denen oft Tiere ausgesetzt werden, fielen aus und so mussten 2020 wesentlich weniger Tiere im Tierheim in Rath aufgenommen werden als in den Jahren zuvor. So wurden zum Beispiel in diesem Jahr 397 Hunde abgegeben, 2019 waren es noch 458. Auch bei Katzen sind die Zahlen von 750 Tieren im vergangenen Jahr auf nun 574 gesunken.