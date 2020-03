Unternehmen in Düsseldorf : Tierfutter für 300.000 Kunden

Düsseldorf Rind, Lamm oder Ziege für den Hund: Der Frischfutter-Hersteller Haustierkost mit Sitz in Heerdt liefert nach ganz Deutschland. Die Mitarbeiter beraten auch zu artgerechter Ernährung.

Elf Jahre ist es her, dass Florian Kellner und René Mahnert „Haustierkost“ gegründet haben, einen Onlinehandel für artgerechtes Frischfutter. Seitdem wuchs das einstige Start-up mit kleinem Büro in der City zum Marktführer für frisches Hunde-, Katzen- und Frettchenfutter – mit inzwischen deutschlandweit 300.000 Kunden und 50 Mitarbeitern.

Lange Reihen mit Tiefkühltruhen, darin gefrorenes Frischfleisch in 500- und 1000-Gramm-Päckchen. Im Raum nebenan stapeln sich getrocknete Snacks, Fleisch in Dosen und Futterzusätze in den Regalen. „Die Packstraße mit der Tiefkühlware erlaubt es uns, die Abläufe so zu organisieren, dass wir die Onlinebestellungen zeitnah zusammenstellen und für den Versand bereit machen können“, erklärt Florian Kellner den Ablauf.

In ihrem ersten Büro in der Kirchfeldstraße stapelten sich anfangs die Thermoboxen für den Lieferservice bis unter die Decke. „Wir konnten uns nur durch lautes Rufen von einem Schreibtisch zum anderen verständigen“. Florian Kellner muss immer noch schmunzeln, wenn er an die erste Zeit zurückdenkt. Zwei Umzüge später hat „Haustierkost“ in Heerdt ein Gebäude mit einer Gesamtfläche von 6000 Quadratmetern bezogen. Reichlich Platz, um die Ware schnell umschlagen zu können. Rund 1000 Pakete werden montags bis freitags auf die Reise in alle Teile Deutschlands geschickt. Zum 50-köpfigen Mitarbeiterteam gehören auch geschulte Kräfte, die an der Hotline Kundenanfragen zum Thema artgerechte Ernährung beantworten.