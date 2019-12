Stadtbild in Düsseldorf : Tierfreunde dürfen weiterhin wild lebende Katzen füttern

Rund um den Brombeerhügel gibt es noch viel unberührte Natur. Foto: Marc Ingel

Tierfreunde in Gerresheim dürfen sich auch weiterhin um frei lebende Katzen am Brombeerhügel nahe des Neubaugebiets Quellenbusch kümmern. So geht es aus einer Antwort der Verwaltung auf eine entsprechende Anfrage der SPD in der Bezirksvertretung 7 hervor.

Die Interessengemeinschaft Katzen betreibt dort Futterstellen und bietet Unterschlupfmöglichkeiten für rund 15 wild lebende Katzen an. Die Plätze werden gepflegt und von Unrat frei gehalten. Das Füttern der Katzen wird durch das Veterinäramt toleriert, sofern dies im Zusammenhang mit bestandsregulierenden Maßnahmen erfolgt. Seitens des Veterinäramtes bestehe derzeit kein Handlungsbedarf. Die geschilderte Nutzung stehe auch nicht im Widerspruch zum ökologischen Wert des Brombeerbergs, sie finde lediglich auf Teilflächen statt.

Die Maßnahmen, die die Katzenfreunde in Gerresheim durchführen, um die Eingänge zu den Schlafhäusern und die dorthin führenden Wege von Wildwuchs freizuhalten, stünden auch nicht im Widerspruch mit der Erhaltung des Biotopkomplexes. Der jetzige Zustand bestehe seit vielen Jahren, die in Anbetracht des dichten Gehölzbestandes auf dem Brombeerhügel begrenzten Eingriffe durch Schnittmaßnahmen würden kein behördliches Einschreiten erfordern. Zum Schutz des Grundstücks gegen das Betreten Dritter sei eine Abgrenzung durch eine dichte Abpflanzung mit dornigen Sträuchern und in Teilen durch eine entsprechende Einzäunung erfolgt.