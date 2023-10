Fotos Oliver Schiebek - der Tierversteher aus Düsseldorf

Der Abschied „Wo läufst du hin, kleines Gänslein?“ „Es ist an der Zeit Abschied zu nehmen“, antwortete es. „Jetzt schon? Der Sommer ist noch lange nicht vorbei!“ „Ich weiß, doch leider muss ich weiterziehen.“ Es schien ihm sichtlich schwer zu fallen. „Aber wir hatten doch eine so schöne Zeit zusammen. Zählt das nichts?“ Ich hatte einen dicken Kloß im Hals. „Doch, schon. Und ich werde dich auch sehr vermissen. Besonders unsere lustigen Fotoshootings!“ Wir lachten beide, als wir uns daran erinnerten. „Was hast du denn vor?“ „Ich nehme erstmal ein Sabbat-Jahr um mir die Welt anzusehen. Danach will ich vielleicht studieren.“ „Werden wir uns denn jemals wiedersehen?“ Ich konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. „Ganz bestimmt, das werden wir! Versprochen!“, sagte das Gänslein und hob ein Flügelchen zum Gänseküken-Schwur. Wir drückten uns lange und innig. „Ich werde immer an dich denken!“, rief ich ihm hinterher, als es dem Sonnenlicht entgegenwatschelte und langsam hinter dem Horizont verschwand…