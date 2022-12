Tiere in Düsseldorf Hellerhof bekommt einen neuen Hundeauslauf

Schon seit einigen Jahren fordert die Bezirksvertretung 10 eine Hundeauslauffläche in Hellerhof. Zuletzt wurde der Verwaltung im Mai 2021 der Auftrag gegeben, eine Fläche in dem Stadtteil zu errichten. Der Beirat der Unteren Naturschutzbehörde hat jetzt dafür gestimmt – allerdings für eine andere Fläche als die ursprünglich in den Blick gefasste: Gestattet wurde eine rund 600 Quadratmeter große Fläche nördlich der Duderstädter Straße 10.