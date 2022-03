Mobil in Düsseldorf : Ortung per Foto beim Parken von E-Scootern

Ortung per Foto beim Parken von E-Scootern

Mobil in Düsseldorf

Die Umgebung muss per Handy gescannt werden, um den Roller abstellen zu können, wie hier am Carlsplatz. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ein neues System soll dafür sorgen, dass die Roller wirklich auf der vorgesehenen Fläche abgestellt werden. Wir erklären, wie aufwendig das ist und wie das genau funktioniert.

Ein neues Kontrollsystem soll dafür sorgen, dass E-Scooter zum Leihen in der Innenstadt auch wirklich auf den dafür vorgesehenen Flächen abgestellt werden. Bislang lassen sich die elektrischen Tretroller nämlich zumeist in deutlicher Entfernung zur Parkzone abstellen, mitten auf Bürgersteigen etwa, wo sie zum Hindernis werden. Das Problem: Die Apps der Anbieter können nicht genau genug erkennen, wo sich der aktuelle Standort des Scooters befindet, da beim GPS-Signal im dicht besiedelten Raum Abweichungen von zehn bis 30 Metern an der Tagesordnung sind.