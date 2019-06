Schützenfest in Wittlaer : Festpremiere für den neuen Brudermeister

Der neue Brudermeister Thomas Harry Strecker (li.) feierte mit König Norbert Hünemeyer ein entspanntes Fest. Foto: Endermann, Andreas (end)

Thomas Harry Strecker löst Thomas Hundgeburt an der Spitze der Bruderschaft Wittlaer ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sst) Für die Schützen in Wittlaer hieß es am vergangenen Wochenende vor allem eins: Durchhalten! Denn bei 30 Grad kann so ein Festumzug schon einmal anstrengend werden, und auch im Zelt ist es nicht unbedingt kühl. Aber davon ließ man sich natürlich nicht aus der Ruhe bringen.

Für den neuen Brudermeister der Bruderschaft Wittlaer, Thomas Harry Strecker, ist es außerdem das erste Schützenfest als „Chef“. Dies sei natürlich schon eine Herausforderung, so Strecker. „Mit einem tollen Team ist das aber absolut zu meistern“, erzählte er am Sonntag. Er ist seit über 30 Jahren bei den Wittlaer Schützen und liebt die Arbeit im Verein. Dass ein solches Amt mit viel Zeitaufwand und Arbeit verbunden ist, müsse einem dabei einfach bewusst sein, so Strecker.

Bei all der Feierei war man allerdings für die Pause am Mittag zwischen Frühschoppen und Festumzug allseits dankbar und kürzte dafür sogar das morgendliche Treffen etwas ab, so dass sich die meisten schon um 12.30 Uhr zu Hause abkühlten. Um 16 Uhr ging es dann weiter mit dem großen Festumzug und den anschließenden Feierlichkeiten im Festzelt.

Für Strecker ist das erste Schützenfest als Brudermeister natürlich etwas ganz Besonderes. Allerdings hat er ein Jahr lang bereits eng mit dem Vorstand zusammengearbeitet und wurde gut eingewiesen.