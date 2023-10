Eigenes Sportstudio und Klassenzimmer auf dem Dach Stadt investiert rund 50 Millionen Euro in den Neubau der Thomas-Edison-Realschule

Im Neubau soll das Lernen in einer „Clusterstruktur“ ermöglicht werden. Diese Struktur bietet eine flexible Gestaltung von Lernbereichen in getrennten Gruppen - also unabhängig von Klassen oder Jahrgängen. Ziel sei es „den Unterricht zu öffnen“, erklärt Sieker. Düsseldorf wolle in Zukunft alle Schulen auf diese Weise gestalten, sagt die Schulleiterin. In der Thomas-Edison-Realschule wird es beispielsweise eine Art „Marktplatz“ zum Lernen in der Mitte des Gebäudes geben. Außerdem ist ein Teamraum vorgesehen.