Fine-Dining-Pläne für Düsseldorf „Ein Menü muss eine Geschichte erzählen“

Thomas Bühner ist tiefenentspannt, als wir uns zum Interview in einem Meetingraum der Metro zusammensetzen – ein Sternekoch mit trockenem westfälischem Humor. Anfang 2025 will er auf dem Metro-Campus ein Fine-Dining-Restaurant eröffnen. Er ist damit das Zugpferd der hochfliegenden gastronomischen Pläne des Großhandelskonzerns. Von seinem Erfolg hängt ein Stück weit ab, ob der neue Gastro-Hub, den die Metro AG an der Grenze zwischen Flingern und Grafental plant, tatsächlich erreicht, was sich auch der Oberbürgermeister erhofft: nicht nur dem Stadtteil neue Impulse zu geben, sondern Düsseldorf gastronomisch auf eine neue Ebene zu heben.