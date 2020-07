Rheinquerung in Düsseldorf : Theodor-Heuss-Brücke am Sonntag gesperrt

Theodor-Heuss-Brücke am Sonntag gesperrt

Rheinquerung in Düsseldorf

Die Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf. Foto: Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Am Sonntag drohen in Düsseldorf Verkehrsbehinderungen. Die Theodor-Heuss-Brücke muss fast den ganzen Tag für Autos gesperrt werden, dort werden verschiedene Arbeiten ausgeführt.

Die Brücke wird am Sonntag (19. Juli) von 3 Uhr morgens bis 20 Uhr in beiden Fahrtrichtungen für den Autoverkehr gesperrt, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Für den Fuß- und Radverkehr bleibt die Brücke geöffnet.