Jugend in Düsseldorf Theaterstück für Schulen richtet sich gegen „Bodyshaming“

Die Macher setzen mit dem, was dabei eine knappe Unterrichtsstunde lang an Dynamik, Auseinandersetzung, Neid, Ablehnung und Versöhnung auf der Bühne zu sehen ist, starke Impulse. „Es soll gezeigt werden, dass wir liebevoller auf den eigenen und auf andere Körper schauen müssen. Unser Körper ist mehr als nur Aussehen“, gibt Regisseurin Marlene Hildebrand einen kleinen Einblick von dem, was das Publikum erwartet.