Theaterlabor Traumgesicht : Die neue Langsamkeit auf der Bühne

Düsseldorf Der Verein Theaterlabor Traumgesicht bringt eigene Stücke auf die Bühne und Gibt Schauspielunterricht mit einer eigenen Methode.

Die Methode des Slow Acting vermittelt der Verein in zweimal wöchentlich stattfindendem Schauspielunterricht sowie in Tages- und Wochenendworkshops, zu denen sich auch Nicht-Mitglieder anmelden können. Außerdem bietet das Theaterlabor Sprechtraining und Präsenzseminare an. Dabei lässt Vorsitzender Keuter auch meditative und spirituelle Elemente in das Schauspiel einfließen.