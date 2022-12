Kultur aus Düsseldorf Kleines Kammertheater hat große Ziele

Professor Thomas Leander, Prorektor für künstlerische Praxis und Förderungswesen der Musikhochschule, erklärt dazu: „Wir freuen uns sehr über die neue Kooperation mit dem Theaterlabor Traumgesicht, das sich ja unter einem Dach mit Teilen der Hochschule befindet. Die Zusammenarbeit gibt uns die Möglichkeit, einen gut ausgestatteten Theaterraum für Proben unserer Opernprojekte zu nutzen. Andersherum präsentieren sich unsere Studierende in öffentlichen Konzerten im Theaterlabor.“ In diesem Semester sind bereits zwei Konzerte geplant: Unter dem Titel „Bach and beyond“ spielen die Celloklassen von Professor Wispelwey und Professor Horsch am 4. Advent Cellosuiten von Bach bis Hindemith. Und: Die Gitarrenklasse von Professor Ramirez zeigt im Januar die beeindruckende Klangvielfalt des „spanischen Nationalinstruments.“ Das verspricht spanisches Feuer.