Enthüllt wurde auch ein lang gehütetes Geheimnis, der Name der Sport- und Begegnungsstätte. „The Flow – Begegnung am Wasser“ wird der Bau heißen. „Der Name passt ideal zu diesem Gebäudekomplex, der ein multifunktionales, architektonisches Highlight ist und dabei eine einzigartige Lage hat“, sagt OB Thomas Geisel beim Richtfest.