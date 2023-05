Verkehrswende in Düsseldorf So entschied der Stadtrat über teures Anwohnerparken

Der Stadtrat hat am Mittwoch für die Umsetzung der neuen „Strategie zum Parkraummanagement“ gestimmt. Während die Mehrheitskooperation von Schwarz-Grün in der Opernfrage auf die Probe gestellt wird und uneinig dasteht, zeigten die beiden Fraktionen in dieser Sache Geschlossenheit – obwohl das in den Bezirksvertretungen zuletzt bei vielen CDU-Vertretern anders war. Auf Abweichler auch im Stadtrat setzte die FDP, die geheime Abstimmung beantragte. Aus formalen Gründen konnte die Fraktion aufgrund ihrer Größe letztlich nur eine namentliche umsetzen. Das führte jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis: Am Ende gab es nach langer Debatte 53 Ja- und 27 Nein-Stimmen, bei zwei Enthaltungen. Bei der CDU enthielt sich Annelies Böcker. Bei den Gegenstimmen fielen besonders die Vertreter der größten Oppositionsfraktionen von SPD und FDP ins Gewicht.