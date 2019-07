Freigestellter Ballettdirektor erhält 11.000 Euro pro Monat : Teure Vertragspanne an der Rheinoper

Teure Vertragspanne an der Rheinoper

Die Compagnie der Rheinoper, hier ein Bild aus dem Ballettabends „b.39“, erhält bald eine neue Leitung. Foto: Gert Weigelt/Deutsche Oper am Rhein/Gert Weigelt

Der neue Tanz-Chef Demis Volpi und der enge Vertraute seines Vorgängers Martin Schläpfer wollen nicht gemeinsam arbeiten. Ballettdirektor Remus Sucheana wird daher ab Sommer 2020 freigestellt – mit 11.000 Euro Gehalt im Monat.

Sucheana war mit Schläpfers Antritt im Jahr 2009 zunächst als Solist zur Compagnie der Rheinoper gestoßen. Unter Schläpfer stieg er erst zum Co-Direktor und Leiter der Ballettschule und dann zum Direktor der Compagnie auf. Schläpfer holte ihn in eine Doppelspitze, um sich zu entlasten. Das Modell bewährte sich auch aus Sicht der Opernspitze: Noch Ende 2017 wurden die Verträge der beiden bis zum Jahr 2024 verlängert, wobei Schläpfer noch mehr Freiheiten für Arbeiten außerhalb Düsseldorfs erhielt. Auch dieses Entgegenkommen konnte den gefeierten Ballett-Chef nicht halten: Nur rund ein halbes Jahr später entschied sich Schläpfer, 2020 zum Wiener Staatsballett zu wechseln.

Dadurch sind auch die Tage von Sucheana in seiner leitenden Position gezählt. Die kommende Spielzeit bestreitet die bisherige Doppelspitze noch gemeinsam. Dann kommt Nachfolger Demis Volpi. Der traf sich im März mit Sucheana zum Gespräch. Es habe sich herausgestellt, dass die beiden unterschiedliche „künstlerische Ausrichtungen“ haben, hieß es in einer Sondersitzung des Aufsichtsrats zur Personalie Sucheana. Eine Fortsetzung der Doppelspitze war damit keine Option.

Das Problem: Dafür hat das Haus nicht vorgesorgt. Gedanklich seien die Verträge mit Schläpfer und Sucheana zwar verknüpft gewesen – vertraglich sind sie unabhängig. Auch als Schläpfers plötzlicher Abschied vollzogen wurde, wurde das Thema Sucheana offenbar nicht geklärt. Die Oper begründet das damit, dass nicht klar gewesen sei, ob eine längere Übergangszeit bevorsteht, in der Sucheana die Compagnie kommissarisch geleitet hätte.

Der stellvertretende Aufsichtsratschef, Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), sagt, bei der Verlängerung von Martin Schläpfer habe man seine Erfolgsgeschichte in Düsseldorf weiterschreiben wollen. Dazu habe gehört, ihn von den administrativen Aufgaben zu entlasten und Sucheana in die Doppelspitze einzubinden. „Bekanntlich ist es anders gekommen, als wir alle erwartet hatten“, sagt Geisel. „Leider wurde der Vertrag von Sucheana nicht an den von Schläpfer gekoppelt.“