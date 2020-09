Testzentrum in Düsseldorf : Warum Türsteher den Corona-Abstrich machen

Düsseldorf Im Düsseldorfer Corona-Testcenter an der Mitsubishi-Electric-Halle arbeitet Personal ohne medizinische Qualifikation. Für die Patienten soll das keine Nachteile haben.

Tausende Leute wurden in den vergangenen vier Monaten an der Mitsubishi-Electric-Halle auf das Coronavirus getestet. Ende März hatte die Stadt dort das erste Drive-in-Diagnosezentrum in Düsseldorf in Betrieb genommen. Wer dort zum Abstrich hinkommt, wird aber – anders als man es vielleicht erwarten würde – mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von medizinisch geschulten Personal betreut.