Testphase in Düsseldorf : Wann die Polizei einen Taser einsetzen darf

Ein Polizeibeamter demonstriert einen Schuss mit einem Taser. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Einen Taser haben Beamte der Düsseldorfer Polizei am Wochenende erstmals überhaupt in NRW eingesetzt. Die Elektroschockpistolen sollen genutzt werden, um Täter kurzzeitig bewegungsunfähig zu machen. Was man dazu wissen muss.