Test im Rheinbad Düsseldorf Entweder drinnen oder draußen

Die Freibadsaison kommt nur schleppend in Fahrt, was angesichts des Wetters nicht wirklich verwundert. Dazu passt ein Pilotversuch im Rheinbad: Dort wird in dieser Saison am Vortag entschieden, ob das Freibad oder das Hallenbad für das Publikum geöffnet wird. Informiert wird darüber ab 10 Uhr auf der Homepage der Düsseldorfer Bädergesellschaft. Ob diese Praxis im nächsten Jahr auch an anderen Standorten mit Frei- und Hallenbad Anwendung findet, steht noch nicht fest.