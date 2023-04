Amerikanischer E-Autobauer Tesla baut große Niederlassung an der Automeile in Düsseldorf

Der wertvollste Autohersteller der Welt hat sich in Düsseldorf bisher versteckt: Das „Tesla Center“ im Stadtteil Holthausen ist so unscheinbar, dass man beim ersten Besuch fast vorbei fährt. Das ist bald Geschichte, denn schon im Juni eröffnet Tesla einen weitaus größeren Standort – ganz nah am Herzen der Düsseldorfer Autoindustrie.