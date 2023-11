Kinder in Düsseldorf Kita feiert 60. Geburtstag mit Zeitreise in Bildern

Die Evangelische Tageseinrichtung für Kinder an der Tersteegenstraße feiert am Sonntag, 5. November, ab 10.30 Uhr ihren 60. Geburtstag – gemeinsam mit der Tersteegen-Kirchengemeinde, deren 65. Geburtstag ansteht. Die Mitarbeiter der Diakonie-Kita möchten zum Geburtstag eine bildliche Zeitreise für die Geburtstagsgäste gestalten und freuen sich deshalb über alte Kindergartenfotos, Fotos von Festen und Feiern im Kindergarten oder Kinderfotos. Die Bilder können noch kurzfristig in den Briefkasten (bitte mit Namen und Jahreszahl versehen) der Gemeinde oder der Kita geworfen oder auch per E-Mail geschickt werden an: kita.tersteegenstrasse@diakonie-duesseldorf.de.