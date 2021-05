Innenminister verbietet Verein wegen Terrorunterstützung : Razzia bei Düsseldorfer Verein Ansaar International

Düsseldorf Der in Düsseldorf ansässige und als salafistisch eingestufte Verein Ansaar International ist von Bundesinnenminister Horst Seehofer verboten worden. Es kam zu bundesweiten Durchsuchungen, viele davon im Raum Düsseldorf.

Für die Durchsetzung des Verbots des salafistischen Vereins Ansaar International sind am Mittwoch mehr als 400 NRW-Polizisten im Einsatz gewesen. Es seien ein sechsstelliger Bargeldbetrag und mehr als eine halbe Million Euro auf zwei Konten sichergestellt worden, berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul in Düsseldorf.

Von den bundesweit 90 durchsuchten Objekten seien 37 in NRW gewesen, vor allem im Großraum Düsseldorf. „Ich finde es unerträglich, dass unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe Terroristen unterstützt werden“, sagte Reul. Ansaar International hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf, die Teilorganisation WWR-Help in Neuss. Der Ansaar-Hauptsitz unweit des Düsseldorfer Hauptbahnhofes wurde am Mittwochmorgen ebenfalls durchsucht.