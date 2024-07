Terrorprozess in Düsseldorf Mutmaßliche IS-Unterstützer hatten mehrere Anschlagsziele im Blick

Bevor die Strafverfolgungsbehörden im Juli 2023 zuschlugen und die Männer verhafteten, sollen diese sich einen Zeitraum von mehr als einem Jahr dutzende Male in unterschiedlichen Zusammensetzungen getroffen haben. Mal in einem Döner-Imbiss nahe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs, mal in einem Restaurant in Gelsenkirchen. Bei diesen Treffen sollen sie über mögliche Anschlagsziele und ihr Vorgehen beraten haben. Eines der in Betracht gezogenen Attentats-Ziele war demnach eine liberale Moschee in Berlin. Wenigstens zwei von ihnen sollen sich außerdem auf der Deutzer Kirmes in Köln herumgetrieben haben, um zu prüfen, „ob sie als Anschlagsziel taugt“, wie es in der Anklage heißt.