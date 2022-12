Terrorabwehr in Düsseldorf Metallpoller statt Betonklötze

Nach dem Anschlag mit einem Lkw in Nizza im Jahr 2016 haben Städte begonnen, Orte, an denen sich viele Menschen treffen, durch Barrieren vor heranrasenden Fahrzeugen zu schützen. In Düsseldorf wurden an entsprechenden Stellen in der Innenstadt dicke Betonklötze aufeinandergestapelt.