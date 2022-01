Bildung : Termine für Tag der offenen Tür an weiterführenden Schulen

Termine für Tag der offenen Tür an weiterführenden Schulen

Auch in diesem Jahr laden die weiterführenden Schulen in Düsseldorf wieder zu Tagen der offenen Tür ein. Künftige Fünftklässler und ihre Eltern können sich dort über die Angebote der Schulen informieren. Ein Überblick.

Im Januar finden an Düsseldorfer Schulen verschiedene Informationsveranstaltungen und Tage der offenen Tür statt. Diese richten sich an Grundschülerinnen und Grundschüler der Jahrgangsstufe 4 und deren Erziehungsberechtigte. So kann man sich vor Ort über besondere Angebote informieren und die Schulen besser kennenlernen.