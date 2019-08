Sportart in Düsseldorf : Curling ohne Eis und Besen für Senioren

Düsseldorf Im Zentrum Plus der Diakonie in Lichtenbroich spielen Senioren die skandinavische Sportart Teppichcurling. Ausrutschgefahr ausgeschlossen.

Beim Curling denkt man sofort an Eis und über die Fläche rutschende Spieler, die den Steinen mit ihren Besen mehr Antrieb geben sollen. Bei der aus Skandinavien stammenden Sportart Teppichcurling sucht man beide Dinge vergebens: Doch wie funktioniert das überhaupt?

„Ja Lissi, ziel auf die Fünf. Das packst du“, sagt Eva und feuert ihre Mitspielerin an. Lissi nimmt den Curling-Stein in die Hand, holt Schwung und lässt ihn über den Teppich gleiten, bis er in dem Kreis liegen bleibt, der immerhin drei Punkte einbringt. Da der gegnerische Stein am Ende nicht so gut platziert wird, sichern sie sich in diesem Spiel den Sieg.

Info Teppichcurling in Lichtenbroich Angebot Das Zentrum Plus Lichtenbroich bietet wöchentlich zwei Kurse für Teppichcurling an. Montags von 14.30-16.30 Uhr und donnerstags in der Zeit von 10.30-12.30 Uhr. Neue Mitspieler sind immer gerne gesehen und können unkompliziert einsteigen. Ort Auf dem Gelände der Evangelischen Kirchengemeinde Düsseldorf Unterrath (Matthiaskirchweg 14). Sonderveranstaltungen Neben dem wöchentlichen Treffen zum Teppichcurling, veranstaltet die Gruppe auch andere Aktivitäten wie zum Beispiel ein Sommerfest oder eine Weihnachtsfeier.

Seit vielen Jahren spielen die beiden Damen Teppichcurling im Zentrum Plus der Diakonie in Lichtenbroich. Jeden Montag trifft sich die Senioren-Gruppe, um die skandinavische Sportart zu spielen. Sie ist mit dem traditionellen Curling zwar verwandt, dennoch weist Teppichcurling auch einige Unterschiede auf. „Als Erstes spielen wir hier natürlich nicht auf Eis, sondern auf einem speziellen Filzteppich. Der ist zehn Meter lang und zwei Meter breit“, erklärt Dietmar Ulrich, der die Gruppe 2011 ins Leben gerufen hat und seitdem leitet. „Außerdem sind die Steine etwas anders beschaffen und werden extra eingesprüht, damit sie über den Teppich gleiten können.“ Dementsprechend muss natürlich auch niemand mit einem Besen den Weg freiwischen, Damit sie ihr Ziel ohne Probleme erreichen können. Je nachdem, wo der Curling-Stein am Ende liegen bleibt, werden null, ein, drei oder fünf Punkte erzielt.

Da beim Teppichcurling die Kraft kaum eine entscheidende Rolle spielt und es viel mehr auf Geschicklichkeit und die richtige Taktik ankommt, können Senioren bis ins hohe Alter mitspielen. Die 25 Personen große Gruppe im Zentrum Plus besteht aus Senioren im Alter von Ende 60 bis 93 Jahren. Lissi gehört mit 91 Jahren zu den Ältesten und ist fast seit Anfang an ein Teil der Gruppe. Auch an diesem warmen Montag hat sie sich auf die zwei Stunden im Zentrum Plus gefreut. „Es macht sehr viel Spaß, hier mitzumachen. Natürlich ist auch die Gemeinschaft, die man hier erlebt, immer sehr schön.“ Ihr Alter spielt für sie keine Rolle: „Es gibt nichts, was man nicht kann“, meint die aktive Seniorin lachend. Auch ihre heutige Mitspielerin Eva ist seit fünf Jahren dabei. Durch Bekannte ist sie auf die Gruppe aufmerksam geworden und ist seitdem jeden Montag vor Ort.

Anwesend ist natürlich auch immer Dietmar Ulrich, der die Gruppe am Montag zusammen mit Ilija Davidovic leitet. Gemeinsam teilen sie die Gruppe in Teams mit jeweils drei Spielern auf, erstellen einen Turnierplan, rufen die jeweiligen Partien auf, notieren Ergebnisse und – am allerwichtigsten – geben Tipps und Lob weiter. Jedes Team spielt zweimal gegeneinander. Dabei hat jeder Spieler pro Partie einen Stein zur Verfügung, um für sein Team die höchstmögliche Punktzahl zu erzielen. „Natürlich hat es auch viel mit Taktik zu tun. Schieße ich einen gegnerischen Stein aus dem Feld oder lege ich einen eigenen so, dass er im Weg liegt?“, erklärt Davidovic.

Die Spieler sind zwischen 60 und 93 Jahre alt und haben beim Teppichcurling mächtig Spaß. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)