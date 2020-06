Corona-Krise in Düsseldorf : Weitere Heim-Betreiber wollen vorsorgliche Reihentests

Düsseldorf Seit Wochen ringen die Düsseldorfer Wohlfahrtsverbände um die Frage, ob vorsorgliche Reihentestungen in Alten- und Pflegeheimen Sinn machen. Die grundsätzliche Bereitschaft ist da, aber an der konkreten Umsetzung hapert es noch.

„Wir stehen dem nach wie vor positiv gegenüber und wollen zeitnah mit der aktiven Fallsuche beginnen. Derzeit klären wir mit dem Gesundheitsamt, wann wir in welcher Einrichtung starten können“, sagt DRK-Sprecherin Jasmin Schürgers. Auch die Diakonie, deren Einrichtungen bislang am stärksten von Covid-19 betroffen waren, will die Sreenings „so zeitnah wie möglich starten“. Derzeit laufe noch die Feinabstimmung mit dem Gesundheitsamt. „Solche Absprachen machen Sinn, weil ohnehin nicht alle Einrichtungen parallel getestet werden können“, sagt Diakonie-Sprecher Christoph Wand. Nach dem Dorothee-Sölle-Haus in Oberkassel und dem Stammhaus in Kaiserwerth, die inzwischen wieder frei von Covid-19-Fällen sind, ist aktuell das Joachim-Neander-Haus in Benrath betroffen. Hier wurden 28 Bewohner sowie insgesamt 16 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Vier der 28 Bewohner liegen inzwischen in einer Klinik. „Zwei davon wegen Symptomen mit klarem Corona-Bezug, die anderen beiden wegen anderer Erkrankungen“, sagt Wand.