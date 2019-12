Bauprojekt in Düsseldorf : Tempo 30 für die Straßenbahnen am Kö-Bogen?

Tempo 30 für die Straßenbahnen am Kö-Bogen?

Die Bahnen fahren am Kö-Bogen bis zu 50 Stundenkilometer. Foto: Arne Lieb

Düsseldorf Die Bahnen fahren durch das Kö-Bogen-Areal. Bald ist es fertig. Sollten sie dann langsamer als bisher verkehren?

Die Autos und die meisten Bahnlinien wurden für das Kö-Bogen-Projekt in Tunnel verlegt, nur zwischen Kaiserstraße und Berliner Allee gibt es noch Gleise – die mitten durch das Kö-Bogen-Areal laufen. Noch immer ist nicht entschieden, wie schnell die Bahnen nach dem Abschluss der Arbeiten fahren dürfen. Die Rheinbahn befährt die Strecke mit drei Linien, die tagsüber im Zehn-Minuten-Takt unterwegs sind. Bislang gilt ein Tempolimit von 50 Stundenkilometer. Die Fußgänger können die Gleise an fünf Stellen überqueren, von denen nur der an der Haltestelle durch Warnleuchten gesichert werden soll. Die Fahrer sind aufgerufen, das Tempo je nach Sicht und Menschenaufkommen anzupassen.