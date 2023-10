Verkehr in Düsseldorf Tempo 30 für die Gräulinger Straße

Ein Vorstoß der Grünen in dieser Sitzung, den Anteil neuer Bäume zu erhöhen, wies Zuschke mit der Begründung zurück, dadurch würde das Bebauungsplanverfahren in eine „Befreiungsschleife“ geraten und ausgebremst. Denn, so hatte Brandner zuvor bereits konkretisiert, die öffentliche Auslegung der Pläne soll schon in Kürze geschehen, die Erstellung einer Satzung werde für das erste Quartal des kommenden Jahres angestrebt. Die Grünen nahmen daraufhin Abstand von ihrer Forderung, sodass der Bebauungsplanentwurf in allen Gremien mit breiter Mehrheit beschlossen wurde.