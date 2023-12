Geschwindigkeitsbegrenzung in Flingern Auf der Gerresheimer Straße könnte Tempo 30 kommen

Düsseldorf · Die Geschwindigkeit soll auf der Gerresheimer Straße in Flingern zukünftig auf Tempo 30 begrenzt werden. Das war Thema in der Bezirksvertretung. Wie die Begründung aussieht und was beschlossen wurde.

13.12.2023 , 15:14 Uhr

So ein Schild könnte in Zukunft auch auf der Gerresheimer Straße das Höchstgeschwindigkeit angeben. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Von Sophia Kupferschmidt